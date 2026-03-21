21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-038'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-066'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-267'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-365'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-067'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Liverpool'da kabus: 10 yıl sonra aynı tablo!

Liverpool, 2015-2016'de 8. sırada bitirdiği sezonun ardından ilk kez bir sezonda 10 mağlubiyet yaşadı.

21 Mart 2026 18:54 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brighton'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

10 YIL SONRA AYNI KABUS

Premier Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Liverpool, bu sezon ligde toplamda ise 10. mağlubiyetini aldı.

Ligde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, 2015-2016'de 8. sırada bitirdiği sezonun ardından ilk kez bir sezonda 10 mağlubiyet yaşadı.

ARNE SLOT'UN SÖZLERİ

Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Brighton'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra çok puan kaybettiğimiz açık. Bunun nedenini birçok kez açıklamaya çalıştım ama bu maçta Brighton'ın da hakkını vermemiz gerekiyor. İkinci yarıda sahada daha iyi olan onlardı." dedi.

BASKI SORUSUNA CEVAP

Ligde son dönemde yaşanan puan kayıplarının ardından geleceği de tartışılmaya başlanan Arne Slot, baskı konusunda gelen sorunun ardından, "Liverpool'da her zaman baskı vardır. Bu tamamen normal bir durum. FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık ama ligde de Şampiyonlar Ligi'ni garantilememiz gerekiyor." diye konuştu.

EKITIKE'NİN SAKATLIĞI

Arne Slot, Brighton maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin sakatlığı için, "Üç ay sahalardan uzak kalacak değil ama maça devam edemeyecek kötü bir durum. Bu hem o hem de bizim için büyük bir darbe oldu." sözlerini sarf etti.

47 yaşındaki teknik adam, "Bugün burada kaybetmemizden ne kadar hoşlanmasam da Brighton deplasmanı her zaman zorlu olmuştur ve bu kadar çok iyi oyuncu transfer etmeye devam ettikleri sürece her zaman zorlu olmaya devam edecektir." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
