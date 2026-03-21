Liverpool'da kabus: 10 yıl sonra aynı tablo!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brighton'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.



10 YIL SONRA AYNI KABUS



Premier Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Liverpool, bu sezon ligde toplamda ise 10. mağlubiyetini aldı.



Ligde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, 2015-2016'de 8. sırada bitirdiği sezonun ardından ilk kez bir sezonda 10 mağlubiyet yaşadı.



ARNE SLOT'UN SÖZLERİ



Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Brighton'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra çok puan kaybettiğimiz açık. Bunun nedenini birçok kez açıklamaya çalıştım ama bu maçta Brighton'ın da hakkını vermemiz gerekiyor. İkinci yarıda sahada daha iyi olan onlardı." dedi.



BASKI SORUSUNA CEVAP



Ligde son dönemde yaşanan puan kayıplarının ardından geleceği de tartışılmaya başlanan Arne Slot, baskı konusunda gelen sorunun ardından, "Liverpool'da her zaman baskı vardır. Bu tamamen normal bir durum. FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık ama ligde de Şampiyonlar Ligi'ni garantilememiz gerekiyor." diye konuştu.



EKITIKE'NİN SAKATLIĞI



Arne Slot, Brighton maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin sakatlığı için, "Üç ay sahalardan uzak kalacak değil ama maça devam edemeyecek kötü bir durum. Bu hem o hem de bizim için büyük bir darbe oldu." sözlerini sarf etti.



47 yaşındaki teknik adam, "Bugün burada kaybetmemizden ne kadar hoşlanmasam da Brighton deplasmanı her zaman zorlu olmuştur ve bu kadar çok iyi oyuncu transfer etmeye devam ettikleri sürece her zaman zorlu olmaya devam edecektir." dedi.



