Al-Musrati geri dönüyor!

Beşiktaş, sezon başında Al-Musrati'yi İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralamıştı. Ancak Libyalı orta saha, İtalya'da beklenen performansı ortaya koymakta zorlandı.
Serie A'da 15 maçta forma giyen Musrati, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi. İtalya Kupası'nda ise sadece bir maçta görev alan tecrübeli oyuncu, Verona formasıyla toplam 849 dakika sahada kaldı ve beklentilerin gerisinde kaldı.
Bu performansın ardından Hellas Verona, sözleşmede yer alan 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Musrati'nin sezon sonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna döneceği netleşti.
Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Libyalı futbolcunun geleceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.
Serie A'da 15 maçta forma giyen Musrati, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi. İtalya Kupası'nda ise sadece bir maçta görev alan tecrübeli oyuncu, Verona formasıyla toplam 849 dakika sahada kaldı ve beklentilerin gerisinde kaldı.
Bu performansın ardından Hellas Verona, sözleşmede yer alan 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Musrati'nin sezon sonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna döneceği netleşti.
Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Libyalı futbolcunun geleceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.