Nicolo Zaniolo asist yaptı, Udinese iki golle kazandı!

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Udinese ile Genoa karşı karşıya geldi.
Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese, 2-0'lık skorla kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri, 66. dakikada Nicolo Zaniolo'nun asistinde Jurgen Ekkelenkamp ve 90+6. dakikada Keinan Daviskaydetti.
Bu sonucun ardından Udinese, 39 puana yükseldi. Genoa, 33 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Como'yu konuk edecek. Genoa, Juventus deplasmanına gidecek.
Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese, 2-0'lık skorla kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri, 66. dakikada Nicolo Zaniolo'nun asistinde Jurgen Ekkelenkamp ve 90+6. dakikada Keinan Daviskaydetti.
Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 90+4. dakikada oyundan alındı.
Bu sonucun ardından Udinese, 39 puana yükseldi. Genoa, 33 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Como'yu konuk edecek. Genoa, Juventus deplasmanına gidecek.