20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
5-0
20 Mart
Bournemouth-M. United
2-2
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
3-1
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-1
20 Mart
Genoa-Udinese
0-2
20 Mart
Lens-Angers
5-1
20 Mart
Heracles-Excelsior
1-1

Nicolo Zaniolo asist yaptı, Udinese iki golle kazandı!

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Udinese, deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 21 Mart 2026 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo asist yaptı, Udinese iki golle kazandı!
İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Udinese ile Genoa karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese, 2-0'lık skorla kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri, 66. dakikada Nicolo Zaniolo'nun asistinde Jurgen Ekkelenkamp ve 90+6. dakikada Keinan Daviskaydetti. Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 90+4. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Udinese, 39 puana yükseldi. Genoa, 33 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Como'yu konuk edecek. Genoa, Juventus deplasmanına gidecek.
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
