20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
22:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
0-155'
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
22:00

Fenerbahçe'de yeni sözleşme kararı: Tarık Çetin

Fenerbahçe, performansıyla dikkat çeken kaleci Tarık Çetin ile sözleşme uzatmak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

calendar 20 Mart 2026 21:06
Fotoğraf: AA
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. 

Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda iç transfer çalışmaları konusunda da harekete geçildi.

Anderson Talisca ile sözleşme uzatan Fenerbahçe'nin bir yıldızıyla daha kontratını yenilemeye hazırlandığı belirtildi.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe'de Ederson'un olmadığı dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Tarık Çetin ile yönetimin masaya oturmaya hazırlandığı aktarıldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe kurmaylarının, Tarık Çetin ile sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgili anlaşmayı kısa süre içerisinde duyurmasının beklendiği vurgulandı.

4 MAÇTA OYNADI

Tarık Çetin, sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de 4 karşılaşmada süre aldı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 600 bin euro.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık Çetin daha sonra Fatih Karagümrük ve Rizespor'da forma giydi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
