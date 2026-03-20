Fenerbahçe'de yeni sözleşme kararı: Tarık Çetin

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.



Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda iç transfer çalışmaları konusunda da harekete geçildi.



Anderson Talisca ile sözleşme uzatan Fenerbahçe'nin bir yıldızıyla daha kontratını yenilemeye hazırlandığı belirtildi.



YÖNETİM MASAYA OTURACAK



Fenerbahçe'de Ederson'un olmadığı dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Tarık Çetin ile yönetimin masaya oturmaya hazırlandığı aktarıldı.



Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe kurmaylarının, Tarık Çetin ile sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi.



Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgili anlaşmayı kısa süre içerisinde duyurmasının beklendiği vurgulandı.



4 MAÇTA OYNADI



Tarık Çetin, sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de 4 karşılaşmada süre aldı.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 600 bin euro.



Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık Çetin daha sonra Fatih Karagümrük ve Rizespor'da forma giydi.







