O'Sullivan tarihe geçti: 153 ile snooker rekoru kırdı

İngiliz snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, Yushan'da düzenlenen Dünya Açık Turnuvası'nda profesyonel snooker tarihinin en yüksek sayısını kırarak 153'lük rekor bir kırılma yaptı.Yedi kez dünya şampiyonu olan O'Sullivan, rekoru çeyrek finalde Ryan Day ile oynadığı maçın açılış karesinde kırarak 5-0'lık baskın galibiyetin yolunu açtı.50 yaşındaki O'Sullivan, karesinin başında Day'i snooker pozisyonuna soktu ve Galli oyuncunun kaçamaması O'Sullivan'a serbest vuruş hakkı verdi.O'Sullivan, yeşil topu ekstra bir kırmızı olarak pota sokup ardından siyahı ekledi ve ardından 15 kırmızı, 13 siyah ve 2 pembe top potlayarak son altı rengi temizleyerek 153 sayıya ulaştı.Bu, 2004 yılında Jamie Burnett'in UK Şampiyonası eleme maçlarında elde ettiği 148'lik profesyonel rekoru kırmış oldu.O'Sullivan, X platformunda paylaştığı bir videoda şunları söyledi:"153'üm için tebrik mesajları atan herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir an oldu ve bunu başardığım için çok mutluyum. Destek veren herkese teşekkürler."Snooker'da maksimum kırılma 147'dir; bir karede tüm 15 kırmızı topun 15 siyah ile, ardından tüm altı rengin sırayla potlanmasıyla elde edilir.Ancak en yüksek olası kırılma 155'tir. Bu, bir oyuncuya serbest vuruş verildiğinde, serbest vuruş topunu ekstra kırmızı olarak potlaması, ardından siyah ve ardından 15 kırmızıyı siyahlarla, sonrasında renkleri potlaması ile yapılabilir.Profesyonel turnuvalarda bu hiç gerçekleştirilmemiş olsa da, World Snooker yetkilileri "bazı oyuncuların antrenman maçlarında 155 yaptığını" belirtiyor.O'Sullivan'ın 153'üne eski dünya şampiyonu Neil Robertson şu yorumu yaptı:"En iyisi ve olabilecek en iyisi. Snooker hayranları, yıllar boyunca bize verdiği mutluluğu kutladınız mı umarım."O'Sullivan, çeyrek finalde Kuzey İrlandalı Mark Allen'i 5-1 mağlup ettikten sonra yarı finalde Çinli Wu Yize ile karşılaşacak.