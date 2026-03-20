20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

O'Sullivan tarihe geçti: 153 ile snooker rekoru kırdı

Dünyaca ünlü snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, Yushan'daki Dünya Açık Turnuvası'nda profesyonel snooker tarihinin en yüksek sayısı olan 153'lük kırılmayı yaptı.

calendar 20 Mart 2026 15:47
İngiliz snooker oyuncusu Ronnie O'Sullivan, Yushan'da düzenlenen Dünya Açık Turnuvası'nda profesyonel snooker tarihinin en yüksek sayısını kırarak 153'lük rekor bir kırılma yaptı.

Yedi kez dünya şampiyonu olan O'Sullivan, rekoru çeyrek finalde Ryan Day ile oynadığı maçın açılış karesinde kırarak 5-0'lık baskın galibiyetin yolunu açtı.

50 yaşındaki O'Sullivan, karesinin başında Day'i snooker pozisyonuna soktu ve Galli oyuncunun kaçamaması O'Sullivan'a serbest vuruş hakkı verdi.

O'Sullivan, yeşil topu ekstra bir kırmızı olarak pota sokup ardından siyahı ekledi ve ardından 15 kırmızı, 13 siyah ve 2 pembe top potlayarak son altı rengi temizleyerek 153 sayıya ulaştı.

Bu, 2004 yılında Jamie Burnett'in UK Şampiyonası eleme maçlarında elde ettiği 148'lik profesyonel rekoru kırmış oldu.

O'Sullivan, X platformunda paylaştığı bir videoda şunları söyledi:
"153'üm için tebrik mesajları atan herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir an oldu ve bunu başardığım için çok mutluyum. Destek veren herkese teşekkürler."

Snooker'da maksimum kırılma 147'dir; bir karede tüm 15 kırmızı topun 15 siyah ile, ardından tüm altı rengin sırayla potlanmasıyla elde edilir.

Ancak en yüksek olası kırılma 155'tir. Bu, bir oyuncuya serbest vuruş verildiğinde, serbest vuruş topunu ekstra kırmızı olarak potlaması, ardından siyah ve ardından 15 kırmızıyı siyahlarla, sonrasında renkleri potlaması ile yapılabilir.

Profesyonel turnuvalarda bu hiç gerçekleştirilmemiş olsa da, World Snooker yetkilileri "bazı oyuncuların antrenman maçlarında 155 yaptığını" belirtiyor.

O'Sullivan'ın 153'üne eski dünya şampiyonu Neil Robertson şu yorumu yaptı:

"En iyisi ve olabilecek en iyisi. Snooker hayranları, yıllar boyunca bize verdiği mutluluğu kutladınız mı umarım."

O'Sullivan, çeyrek finalde Kuzey İrlandalı Mark Allen'i 5-1 mağlup ettikten sonra yarı finalde Çinli Wu Yize ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
