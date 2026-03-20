Milan'da Modric ile devam kararı

Milan, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Luka Modric ile yola devam etmek istiyor.



İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 40 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek ve sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istiyor.



Milan Teknik Direktörü Max Allegri, Hırvat futbolcu için yaptığı açıklamada, "Henüz bu konuyu görüşmedik. Karar ona ait ve kararını bekliyoruz." diye konuştu.



Milan forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Luka Modric, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



