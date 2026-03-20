Modric'ten büyük jest: 'Tereddüt etmedim'

İspanyol gazete AS'ın haberine göre AC Milan, müzesinde hırvat yıldız Luka Modric için özel bir alan ayırdı. Tecrübeli futbolcu, taraftarların yakından görebilmesi için 2018 yılında kazandığı Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kulübe geçici olarak teslim etti.





İtalya'da Babalar Günü'ne denk gelen bu Perşembe gününden itibaren, Museo Mondo Milan'da bu eşsiz parçayı ziyaret etmek mümkün olacak. Milan taraftarları ve spor tutkunları için sezon sonuna kadar sürecek bu fırsat, kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.





Hırvat şampiyonun bu "ödünç verme" kararı, Milan taraftarlarının kendisine her gün gösterdiği sevgiye duyduğu minnetin bir göstergesi olarak yorumlandı. Milan kulübü, kupa için oyuncunun kariyerinden kesitler sunan sözler ve görsellerle süslenmiş özel bir vitrin hazırladı.



"BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"





Şu an Milan'da 14 numaralı formayı terleten Modric, bu özel alanın açılışında şunları söyledi:



"Kulüp bana bu fikri ilk açtığında bir saniye bile tereddüt etmedim. Geldiğim ilk günden beri tüm taraftarlar tarafından sevildiğimi ve harika karşılandığımı hissettim. Bu, Milan'a geldiğimden beri bana gösterilen sevgiye karşılık vermek adına yaptığım küçük bir jest."



"ÇOCUKKEN TARAFTARDIM"





Müzede en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Modric'in çocukken üzerinde Milan formasıyla görüldüğü fotoğraf oldu. Yıldız oyuncu bu kareyle ilgili duygularını şöyle ifade etti:



"Bu fotoğrafı görmek harika. Bana çok fazla anıyı anımsatıyor çünkü çocukken koyu bir Milan taraftarıydım. Şimdi, otuz yıl sonra bu büyük kulüp için oynamak gerçekten muazzam; adeta bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bunu beklemiyordum ama bazen işler hiç beklemediğiniz anda gerçekleşir. Bu hayalimi gerçekleştirdim ve ilk günden beri bunun tadını çıkarıyorum."



