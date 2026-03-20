Manisa'da hedef Sivas'a karşı bayram zaferi

Play-Off yarışına dahil olmak isteyen Manisa FK, evinde Sivasspor'u ağırlyacak.

calendar 20 Mart 2026 14:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa'da hedef Sivas'a karşı bayram zaferi
TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, 21 Mart Cumartesi günü evinde Özbelsan Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalı olan Bobby Adekanye ve Alenis Vargas, mücadelede forma giyemeyecek.

Sıralamada 43 puanla 11'inci basamakta yer alan Manisa FK'da, teknik direktör Ahmet Pektaş taraftara kazanıp bayram hediyesi vereceklerini dile getirdi.

Sivasspor da bu maç öncesi 44 puanla 10'uncu durumda.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
