20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Tekke'li Trabzon, İstanbul'da fırtına gibi

Trabzonspor, Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana İstanbul takımlarına karşı 11 maçta 7 galibiyet elde ederek en iyi performansını sergiledi.

calendar 20 Mart 2026 11:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eyüpsor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor, 60 puana ulaştı. Bordo-mavililerin özellikle İstanbul deplasmanlarındaki performansı dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların % 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010-11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü.

FATİH TEKKE'DEN İLK

Teknik Direktör Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Trabzonspor'un lig tarihinde gol yemeden Eyüpspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor ile oynadığı 4 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapatırken, bu alanda yalnızca Erzurumspor FK ile eşit istatistiğe sahip.

DEPLASMANDA TAM GAZ DEVAM

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, Ekim-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. En son şampiyon olduğu sezon benzer bir dış saha başarısı elde eden bordo-mavililer, deplasmandaki istikrarlı performansıyla zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

2022 RUHUYLA

Fatih Tekke yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, 2021-2022'de şampiyon olduğu sezonu anımsatıyor. 5 maçlık galibiyet serisi, deplasmanda elde edilen 32 puan ve puan ortalamasıyla 2022 yılını hatırlattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.