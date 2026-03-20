Adem Bonalı 76ers, Sacramento'yu devirdi

Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.



Sezonun 38. galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken maçın da en skorer ismi oldu.



Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.



Bu sezonki 53. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.







