20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Adem Bonalı 76ers, Sacramento'yu devirdi

Adem Bona'nın double-double'ın kıyısından döndüğü maçta, Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento King'i yenmeyi başardı.

20 Mart 2026 10:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi.
Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 38. galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken maçın da en skorer ismi oldu.

Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 53. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
