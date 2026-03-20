19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-2
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-4UZS
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Bologna, Roma'nın canını yaktı

Bologna, 1-1'in rövanşında Roma'yı 111. dakikada bulduğu golle 4-3 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

20 Mart 2026 01:38
Sporx.com
Bologna, Roma'nın canını yaktı
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında AS Roma ile Bologna karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna 4-3'lük skorla kazandı.

Bologna, 22. dakikada Jon Rowe'nin golüyle öne geçti. Roma, 32. dakikada Evan Ndicka'nın golüyle skoru eşitledi.

Konuk ekip 45+2. dakikada Federico Bernardeschi'nin penaltı golüyle yeniden öne geçti. Santiago Castro, 58. dakikada Bologna adına farkı 2'ye çıkarttı.

Donyell Malen, 69. dakikada penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Lorenzo Pellegrini, 80. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı.

Dengede giden maçta Nicolo Cambiaghi, 111. dakikada Bologna'ya galibiyeti getiren golü attı.

1-1'in rövanşında 4-3 kazanan Bologna, adını çeyrek finale yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
