19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-022'
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
0-123'
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
0-123'
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-124'
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-3120'
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
0-022'
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
1-024'
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
1-023'
19 Mart
Roma-Bologna
0-124'
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Emmanuel Agbadou: "İyi bir dinamik yakaladık"

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Emmanuel Agbadou: 'İyi bir dinamik yakaladık'
Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Agbadou, "Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi. İyi bir dinamik yakaladık. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu da başardığımız için mutluyuz." dedi.

Fildişili savunma oyuncusu, "2 maçın hikayesi farklı; geçen hafta daha farklıydı, bu hafta daha farklıydı. 2-0 önde olunca koruma içgüdüsü oluyor. Her maçın hikayesi var, durumu var. Nasıl atak konularında berabersek defansif olarak da beraberiz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
