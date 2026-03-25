Türkiye Romanya tek maç mı? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak mücadele, turnuva yolunda belirleyici bir eşleşme olacak. Detaylar...

TÜRKİYE ROMANYA TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşması, eleme usulüne göre tek maç üzerinden düzenlenecek. Bu eşleşmede iki takım arasında rövanş maçı oynanmayacak ve tek karşılaşmanın sonucu belirleyici olacak.

Mücadelede galip gelen takım doğrudan finale yükselme hakkı elde edecek. Maçı kaybeden ekip ise play-off sürecine yarı final aşamasında veda edecek ve turnuvada ilerleme şansı kalmayacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşma 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile 20.00 olarak açıklandı.

Karşılaşma İstanbul'da bulunan Beşiktaş Park'ta oynanacak. Ev sahibi konumundaki Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında mücadele edecek ve karşılaşma TV8 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.