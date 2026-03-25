Haber Tarihi: 25 Mart 2026 12:37 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 12:37

Türkiye Romanya tek maç mı? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Romanya tek maç mı? Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasına ilişkin detaylar netleşti. Kritik mücadele tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazanan ekip doğrudan finale yükselecek. Türkiye Romanya maçı ne zaman? Rövanşın bulunmadığı eşleşmede kaybeden takım ise turnuvaya veda edecek.

Abone Ol
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak mücadele, turnuva yolunda belirleyici bir eşleşme olacak. Detaylar...
TÜRKİYE ROMANYA TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?
Türkiye ile Romanya arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşması, eleme usulüne göre tek maç üzerinden düzenlenecek. Bu eşleşmede iki takım arasında rövanş maçı oynanmayacak ve tek karşılaşmanın sonucu belirleyici olacak.

Mücadelede galip gelen takım doğrudan finale yükselme hakkı elde edecek. Maçı kaybeden ekip ise play-off sürecine yarı final aşamasında veda edecek ve turnuvada ilerleme şansı kalmayacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşma 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile 20.00 olarak açıklandı.

Karşılaşma İstanbul'da bulunan Beşiktaş Park'ta oynanacak. Ev sahibi konumundaki Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında mücadele edecek ve karşılaşma TV8 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Daha fazla göster
SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.