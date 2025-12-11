Okul saatleri değişecek mi? 2026-2027

Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması (GMT+3), özellikle kış aylarında öğrencilerin henüz gün ağarmadan derse başlamasına neden oluyor. Enerji tasarrufu gerekçesiyle hayata geçirilen bu uygulamanın eğitim üzerindeki etkileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden masaya yatırıldı.

Velilerden gelen yoğun talepler ve pedagogların uyarıları ışığında, önümüzdeki yıl için okul saatlerinde köklü bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.

Özellikle ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) yapan okullarda sabahçı grubun derse başlama saati 07.00-07.30 bandında seyrederken, öğrenciler ilk derslerini zifiri karanlıkta işlemek zorunda kalıyor. Uzmanlar, gün ışığından yeterince faydalanamayan çocuklarda odaklanma sorunu, uyku bozukluğu ve d vitamini eksikliği gibi problemlerin arttığına dikkat çekiyor.

2026-2027 dönemi için kulislerde konuşulan bilgilere göre, MEB'in ülke genelinde tek bir saat uygulaması yerine, "İl Bazlı Esnek Saat Modeli" üzerinde durduğu belirtiliyor.