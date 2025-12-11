Haber Tarihi: 11 Aralık 2025 12:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 12:37

Okul saatleri değişecek mi? 2026-2027

Her kış mevsiminde velilerin ve öğrencilerin en büyük şikayetlerinden biri olan "karanlıkta okula gitme" çilesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da gündemin ilk sırasında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valiliklerin ajandasında hangi düzenlemeler var? İşte detaylar

Okul saatleri değişecek mi? 2026-2027
Abone Ol
Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması (GMT+3), özellikle kış aylarında öğrencilerin henüz gün ağarmadan derse başlamasına neden oluyor. Enerji tasarrufu gerekçesiyle hayata geçirilen bu uygulamanın eğitim üzerindeki etkileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden masaya yatırıldı.
Velilerden gelen yoğun talepler ve pedagogların uyarıları ışığında, önümüzdeki yıl için okul saatlerinde köklü bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.

"Karanlıkta Eğitim" Dönemi Bitiyor mu?

Özellikle ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) yapan okullarda sabahçı grubun derse başlama saati 07.00-07.30 bandında seyrederken, öğrenciler ilk derslerini zifiri karanlıkta işlemek zorunda kalıyor. Uzmanlar, gün ışığından yeterince faydalanamayan çocuklarda odaklanma sorunu, uyku bozukluğu ve d vitamini eksikliği gibi problemlerin arttığına dikkat çekiyor.

2026-2027 dönemi için kulislerde konuşulan bilgilere göre, MEB'in ülke genelinde tek bir saat uygulaması yerine, "İl Bazlı Esnek Saat Modeli" üzerinde durduğu belirtiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İtalya'da Mauro Icardi için flaş iddia: Milan'a önerildi Milan İtalya'da Mauro Icardi için flaş iddia: Milan'a önerildi
Konyaspor'da sözleşme feshi: Ndao! Konyaspor Konyaspor'da sözleşme feshi: Ndao!
Göztepe deplasman karnesine güveniyor Göztepe Göztepe deplasman karnesine güveniyor
Trabzonspor'un 40 milyon euroluk kozu: Oulai Trabzonspor Trabzonspor'un 40 milyon euroluk kozu: Oulai
Augusto: 'Rizespor, Avrupa'ya gidebilir!' Rizespor Augusto: "Rizespor, Avrupa'ya gidebilir!"
Recep Uçar'dan bahis soruşturması açıklaması! Rizespor Recep Uçar'dan bahis soruşturması açıklaması!
Regaip Kandili ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi Gündem Regaip Kandili ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi
Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak! Kasımpasa Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak!
1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu! Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Deniz Undav'dan İsmail Yüksek için açıklama!
2
Uğurcan Çakır'dan kötü haber: Resmi açıklama bekleniyor
3
Brann - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
4
Dursun Özbek'ten TFF'ye karşı olay karar!
5
Manchester City, Real Madrid'i deplasmanda yıktı!
6
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi!
7
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a müjde!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.