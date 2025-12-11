11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

11 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak!
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Cuma günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Aynı puana sahip iki takım, geride bıraktığımız haftada averajla 14 ve 15'inci sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 14 puan ve averajla 15. sırada girdi.


Ligin geride kalan bölümünde çıktığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'undan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise haftayı 14 puan ve averajla 14. basamakta tamamladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic ile Cafu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel görevinden istifa etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
