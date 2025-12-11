11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Trabzonspor'un 40 milyon euroluk kozu: Oulai

Trabzonspor'un Fildişili futbolcusu Christ Inao Oulai için flaş bir iddia ortaya atıldı.

calendar 11 Aralık 2025 14:32 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un 40 milyon euroluk kozu: Oulai
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, hem Avrupa devlerinin ilgisi hem de CIES raporundaki değer artışı projeksiyonuyla gündemin merkezine oturdu.

CIES Football Observatory'nin yayımladığı raporda, 5 büyük lig dışında transfer değerini en fazla arttırması beklenen futbolcu olarak belirlenen Oulai için başta Manchester City olmak üzere birçok kulübün devrede olduğu ifade edildi.

CIES verilerine göre Oulai'nin transfer değerinin önümüzdeki dönemde yaklaşık 14.8 milyon Euro artması öngörülüyor. Bu projeksiyon, genç oyuncuyu '5 büyük lig dışındaki liglerde kısa vadede en yüksek değer artışı beklenen futbolcu' konumuna taşıdı.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO



İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberinde, Manchester City ve Avrupa'dan bazı kulüplerin Oulai'yi takipte olduğu kaydedilirken, Trabzonspor'un Ocak ayında oyuncusunu satmayı düşünmediği bildirildi.Haberde bordo-mavililerin genç futbolcu için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisine sahip olduğu da aktarıldı.

Trabzonspor formasıyla kısa sürede dikkat çeken Oulai, oyunun iki yönünde aktif rol oynaması, yüksek tempo kapasitesi ve dikine dribblingleriyle scout ekiplerinin radarına girdi. Trabzonspor'un genç potansiyelli oyuncuları takıma kazandırıp hem sportif katkı almak hem de gelecekte önemli gelir elde etmeyi amaçlayan transfer politikasında, Oulai'nin bu yapının kilit isimlerinden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.

TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ

Christ Inao Oulai, 2025 transfer döneminde Fransız kulübü SC Bastia'dan transfer edildi. 2006 doğumlu genç orta saha ile Trabzonspor'un 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.