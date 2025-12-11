Sergen Yalçın'dan oyuncularıyla toplantı!

Gaziantep beraberliği ile zirveden 11 puan geriye düşen Beşiktaş, bir kez daha "Olmak ya da olmamak" maçına çıkıyor. Pazar günü Trabzonspor deplasmanında zirveye tutunmak isteyen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını galibiyete şartlandırıyor.
"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ"
Tecrübeli teknik adam, "Bu sezon sadece iki maç üst üste kazandık. İstikrarsızlık en büyük sıkıntımız. Lige erken havlu atmamak adına Trabzon'dan galibiyetle dönmeliyiz. Tüm eksiklerimize, sıkıntılara rağmen 3 puan alacak kalite ve gücümüz var" diyerek oyuncularını motive ediyor.
"BU DURUMU İSTEMEYİZ"
Geçmiş dönemlerde zor zamanlarda böyle maçları kazandıklarını hatırlatan Sergen Yalçın şunları söyledi: "Puan kaybı halinde zirve ile fark kapatılamayacak kadar büyür. Yeni yıl gelmeden lige havlu atarız. Bu durumda herkes için radikal kararlar alınır. Bunu istemeyiz. İyi çalışacağız, iyi motive olacağız ve Trabzon'dan galibiyetle döneceğiz. Beraberlik bile bizim için iyi sonuç olmaz. Bir seri yakalarsak her şeyin iyi olacağına inancımız da artar."
