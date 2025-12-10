10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-080'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-276'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-278'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-080'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
1-278'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-377'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-079'

Galatasaray HDI Sigorta, Knack Roeselare'yi mağlup etti

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçına çıkan Galatasaray HDI Sigorta, Belçika temsilcisi Knack Roeselare'yi nefes kesen tie-break seti sonunda 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

calendar 10 Aralık 2025 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Knack Roeselare'yi mağlup etti
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Knack Roeselara'yı 3-2 yendi.
 
Salon: Burhan Felek
 
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Helena Geldof (Hollanda)
 
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Alonso, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Onur Günaydı)
 
Knack Roeselare: Coolman, D'Hulst, Siksna, Van Elsen, Dermaux, Desmet (Deroey, Van Hoyweghen)
 
Setler: 25-18, 19-25, 21-25, 25-23, 15-13
 
Süre: 128 dakika (24, 26, 27, 30, 21)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
