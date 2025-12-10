10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Mehmet Altıparmak: "Sivasspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz, çok önemli oyuncularımızı kadromuza katacağız. Bununla alakalı devre arasında da transferlerimizi açacağız ve yapacağımız transferlerle Sivasspor'u da hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 17'nci haftasında Çorumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde kulüp tesislerinde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı beyazlı ekip, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Altıparmak, ligin 16'ncı haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi. Altıparmak, "İstanbulspor maçı gerçekten üzüldüğümüz maçlardan biri oldu. Maçın 60 dakikalık bölümü ve sonrasıyla iki bölümlü bir maç oynadık. Gerçekten oyunun ilk yarısını istediğimiz şekilde oynadık, golümüzü attık, birkaç pozisyonumuz vardı. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden oynadık. İkinci yarıya fena başlamadık, oyun iyi gidiyordu. Futbolun içinde olan hatalardan biri oldu ve beraberlik geldi. 1-1 sonra 2 tane net, yüzde yüz pozisyonumuz var. Oyunun sonlarına doğru dediğim gibi, rakip çok fazla üzerimize gelmedi, çok da bir şey yapmadı, ama 1-1'den sonra iştahlandılar. Açıkçası onlar için de final niteliğinde bir maçtı aynı bizim gibi ve neticesinde 2-1 mağlup olduk" dedi.

'KALAN 3 MAÇI KAZANMALIYIZ'

Ligin ilk devresinin bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Altıparmak, "Artık haftalar çok kısaldı. İlk yarının bitimine de 3 maçlık bir serimiz var. Bu hafta da ligin iyi takımlarından Çorumspor'la oynayacağız. Rakibin ne yaptığını, neler yaptığını hepimiz biliyoruz zaten, ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Bütün hafta onu çalışacağız ve hafta sonu da onu uygulayacağız. Tek amacımız Çorumspor maçını kazanmak. Daha önce de söyledim; kısa vadede Play-Off hedefimizi yakalamak istiyoruz ya da ordaki puan farkını mümkün olduğu kadar aza indirmek istiyoruz. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. Burada oyuncularımızla hep beraber konuştuk, onlara gereken şeyleri söyledik. Tabi ki onlar da çok üzgünler, taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünler ama bizim de ilk planda özellikle Çorum maçı, sonradan da Iğdır maçı, açıkçası ilk yarının bitmesini bekliyoruz. 3 tane final gibi maçımız var, inşallah bu 3 maçımızı kazanıp devre arasına Play-Off potasının yakınında girmek istiyoruz" diye konuştu.


'SİVASSPOR'U HAKKETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ'

Kulüp yönetiminin futbolculara alacaklarını verdiğini de sözlerine ekleyen Altıparmak, "Sivasspor zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte özellikle başkanımız değiştikten sonra, hem yeni başkanımız hem de yönetim kurulumuz çok hassasiyetle çalışıyor. Buradan bazı şeyleri de söylemek istiyoruz. Şu anda bu hafta itibariyle kulübün, özellikle oyuncuların ödemelerinin çoğu yapıldı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme oldu. Bu hafta itibariyle ve bundan sonra da artık Sivasspor'un yukarıya çıkması ve daha iyi olması için, özellikle ikinci yarıda yapacağımız transferlerle alakalı ben ve yönetim kurulumuz çalışmalarımıza başladık. Buradan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz, çok önemli oyuncularımızı kadromuza katacağız. Bununla alakalı devre arasında da transferlerimizi açacağız ve yapacağımız transferlerle Sivasspor'u da hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
