10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
0-1DA
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
1-1DA
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Aston Villa'dan transfer için anlaşma: Alysson

Aston Villa, 18 yaşındaki Alysson transferi için Gremio ile anlaşma sağladı.

calendar 10 Aralık 2025 20:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'dan transfer için anlaşma: Alysson
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, Aston Villa, 18 yaşındaki Alysson transferi için Gremio ile anlaşma sağladı.

12 MİLYON EURO

Aston Villa, genç futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.


Alysson, aralık ayının sonunda sağlık kontrolünden geçecek ve Aston Villa ile sözleşme imzalayacak.

Gremio ile geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, ligin 7. haftasında 22 Ocak'ta Kadıköy'de sarı-lacivertlilere konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.