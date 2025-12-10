10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Kerr, Jonathan Kuminga'yı oynatmamasının gerçek nedenini açıkladı

Takas söylentilerinin yoğunlaştığı bir dönemde, Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Jonathan Kuminga'nın son maçtaki forma giymeme kararının ardındaki gerçeği ilk kez net şekilde açıkladı.

calendar 10 Aralık 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Kerr, Jonathan Kuminga'yı oynatmamasının gerçek nedenini açıkladı
Takas söylentilerinin yoğunlaştığı bir dönemde, Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Jonathan Kuminga'nın son maçtaki forma giymeme kararının ardındaki gerçeği ilk kez net şekilde açıkladı.

95.7 The Game'de Willard & Dibs programına katılan Kerr, hem Kuminga'nın hem de Warriors'ın son haftalarda zorlandığını, bu nedenle Chicago Bulls karşısındaki 123-91'lik farklı galibiyette bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kerr kararını şöyle savundu:


"Kuminga'nın son dönemde eskisi kadar iyi oynamadığı inkâr edilemez. Takım olarak biz de iyi oynamıyorduk ve bu yüzden bir değişikliğe gittik. Benim işim bu. İşler yolunda gitmiyorsa farklı bir çözüm, farklı bir beş ya da kombinasyon bulmam gerekiyor. Aslında mesele bu kadar basit."

"Jonathan sezonun ilk 8-10 maçında gerçekten çok iyi oynuyordu. Ama son birkaç hafta aynı seviyede değildi ve biz de bir değişim yaptık. O kadar karmaşık değil."

Warriors'ın pazar günü Bulls'u baştan sona üstün oynayarak mağlup ettiği maçta Kuminga 48 dakikanın hiçbir bölümünde oyuna girmedi. Kongolu forvet sezonun ilk DNP'sini alırken, Kerr toplam 11 oyuncuya süre verdi.

Sezonun ilk maçlarında ilk beş başlayan Kuminga, ilerleyen haftalarda yedek rolüne düşmüş, diz tendiniti nedeniyle kaçırdığı yedi maçın ardından sahaya döndüğü son dört maçta da ciddi bir düşüş yaşamıştı: toplam 40 şut denemesinin yalnızca 12'sini sayıya çevirdi ve 7.8 sayı ortalamasında kaldı.

Bu son DNP, Kuminga çevresindeki takas söylentilerini yeniden alevlendirdi. Eylül ayında iki yıllığı 48.5 milyon dolarlık uzatma imzalayan 23 yaşındaki oyuncu için Warriors'ın piyasayı araştıracağına dair beklentiler artmış durumda.

Söylentiler yoğunlaşırken, Kerr'in genç forvetin rolünü ve dakikalarını nasıl yöneteceği merak konusu olmaya devam ediyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
