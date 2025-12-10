Takas söylentilerinin yoğunlaştığı bir dönemde, Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Jonathan Kuminga'nın son maçtaki forma giymeme kararının ardındaki gerçeği ilk kez net şekilde açıkladı.95.7 The Game'de Willard & Dibs programına katılan Kerr, hem Kuminga'nın hem de Warriors'ın son haftalarda zorlandığını, bu nedenle Chicago Bulls karşısındaki 123-91'lik farklı galibiyette bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.Kerr kararını şöyle savundu:Warriors'ın pazar günü Bulls'u baştan sona üstün oynayarak mağlup ettiği maçta Kuminga 48 dakikanın hiçbir bölümünde oyuna girmedi. Kongolu forvet sezonun ilk DNP'sini alırken, Kerr toplam 11 oyuncuya süre verdi.Sezonun ilk maçlarında ilk beş başlayan Kuminga, ilerleyen haftalarda yedek rolüne düşmüş, diz tendiniti nedeniyle kaçırdığı yedi maçın ardından sahaya döndüğü son dört maçta da ciddi bir düşüş yaşamıştı: toplam 40 şut denemesinin yalnızca 12'sini sayıya çevirdi ve 7.8 sayı ortalamasında kaldı.Bu son DNP, Kuminga çevresindeki takas söylentilerini yeniden alevlendirdi. Eylül ayında iki yıllığı 48.5 milyon dolarlık uzatma imzalayan 23 yaşındaki oyuncu için Warriors'ın piyasayı araştıracağına dair beklentiler artmış durumda.Söylentiler yoğunlaşırken, Kerr'in genç forvetin rolünü ve dakikalarını nasıl yöneteceği merak konusu olmaya devam ediyor.