Marius Mouandilmadji: 'Kendi oyun sistemimize odaklanacağız'

Samsunspor'un yıldız santrforu Marius Mouandilmadji, AEK maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kırmızı-beyazlıların santrforu Mouandilmadji ise Konferans Ligi grup aşamasında 4 golü bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Gol ve goller attığım için çok mutluyum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Ama önemli olan bireysel başarı değil takımın başarısıdır. Sadece Konferans Ligi'ne odaklanmıyoruz. Hem lige (Süper Lig) hem Konferans Ligi'ne odaklanıyoruz. Oynamış olduğumuz tüm müsabakalara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız."