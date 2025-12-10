09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Liverpool, İtalya'da Inter'i devirdi!

Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Liverpool, Muhammed Salah'ın kadroya alınmadığı maçta Inter'i İtalya'da devirdi.

calendar 10 Aralık 2025 01:06
Haber: Sporx.com
Liverpool, İtalya'da Inter'i devirdi!
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın zorlu mücadelesinde Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

SALAH YOK, HAKAN SAKATLANDI

Muhammed Salah'ın maç kadrosuna alınmadığı Liverpool'a karşı miili futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı. Ancak Hakan Çalhanoğlu 11. dakika sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

LIVERPOOL 88'DE GÜLDÜ!


Liverpool maçın 32. dakikasında Ibrahima Konate ile golü buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Maçın son bölümünde penaltı kazanan Liverpool'da 88. dakikada Dominik Szoboszlai golü attı ve galibiyeti getirdi.

Bu galibiyet sonrası Liverpool puanını 12'ye yükseltti. Inter 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, bir başka İngiliz takımı Arsenal'i ağırlayacak. Liverpool, Marsilya deplasmanına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
