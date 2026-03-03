02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
Real Madrid-Getafe
0-1
Pisa-Bologna
0-1
Udinese-Fiorentina
3-0
Gil Vicente-Benfica
1-2

Milli tenisçiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turnuvada korta çıktı

Mert Alkaya, Yankı Erel ve Ergi Kırkın, Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası elemelerinde mücadele ederken Erel ve Alkaya rakiplerini 2-0 yenerek final turuna yükseldi.

Mert Alkaya, Yankı Erel ve Ergi Kırkın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nın elemelerinde mücadele etti.

İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu gerekçesiyle karşı saldırıda bulunduğu ülkelerden biri olan BAE'deki tenis turnuvası başladı.

Üç Türk sporcu, Füceyre kentinin ev sahipliği yaptığı, ATP Challenger 50 düzeyindeki organizasyonun elemelerinde sahaya çıktı.

Yankı Erel (dünya 378 numarası), Alman Niels McDonald'ı 2-0, Mert Alkaya (380) da Ergi Kırkın'ı (568) aynı skorla yenerek elemelerin final turuna yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
