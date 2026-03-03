02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürdü

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

02 Mart 2026 23:14 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.

Çekya ile 4 Mart Çarşamba günü oynanacağı karşılaşma için Kastamonu'ya gelen milli takım, Merkez Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan milli takım oyuncusu Döne Gül Bozdağan, Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağının aralık ayında Türkiye'de yapılacağını belirterek, "İlk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. O yüzden biz bu maçların hepsini oraya bir hazırlık olarak görüyoruz. Bu yüzden çok ciddiye alıyoruz. Aynı zamanda Çekya karşısında şansımız olduğunun farkındayız. Çok inanıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptığımızı ve hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah güzel geçecek." diye konuştu.

Kastamonu'da hentbola ilgi gösterildiğini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Döne Gül, "Bu yüzden bütün Kastamonu halkını maça davet ediyoruz. Bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
