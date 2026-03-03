02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

Ömer Faruk Yurtseven: "Çok zor bir maçtı"

Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyunculardan Ömer Faruk Yurtseven, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Mart 2026 00:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyunculardan Ömer Faruk Yurtseven, takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı basketbolculardan Ömer Faruk, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 17 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Ömer Faruk Yurtseven, "Herkes kazanmaya çok yardımcı oldu. Çok zor bir maçtı. Herkesin ufak sakatlıkları vardı. Sezonun ortasında herkes yorgun. Buraya gelip bu performansı ortaya koymak kolay değil. Herkese teşekkür ediyorum. Takım oyunu gerekti. Ben ve Tarık bugün biraz daha ağır yükü kaldırdık. Takım olarak çok güzel bir iş yaptık." diye konuştu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki atmosferden övgüyle söz eden 27 yaşındaki pivot, "Salonda çok güzel bir görüntü vardı. Taraftarımızın önünde oynamak ayrı bir enerji veriyor. Sırbistan'ı deplasmanda yendik ama o enerjiyi orada alamadık. Burada apayrı bir heyecan, hazırlık oluyor. Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim. İlk maçta yapamamıştım. Çok iyi başladık. Sonra rakibimiz geri geldi. O hataları düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
