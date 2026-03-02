02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-120'
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan gümüş madalya

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandı.

calendar 02 Mart 2026 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 2. günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.

2025'in Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.

Finalde 24'er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macar Veronika Major-Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.