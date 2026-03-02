02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
0-067'
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

CANLI | Türkiye - Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

calendar 02 Mart 2026 20:53 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

TÜRKİYE: 48

SIRBİSTAN: 44

(DEVRE)


1. ÇEYREK: 28-21
DEVRE: 48-44

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
