Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Portekizli futbolcu, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

4 HAFTA YOK

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den Semedo için yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

SEMEDO'NUN SAKATLIK GEÇMİŞİ

-Benfica

Kulüpte Geçirdiği Süre: 2 sezon
Toplam Sakatlık Süresi: 101 gün

-Barcelona

Kulüpte Geçirdiği Süre: 3 sezon
Toplam Sakatlık Süresi: 83 gün

-Wolves

Kulüpte Geçirdiği Süre: 5 Sezon
Toplam Sakatlık Süresi: 11 gün

-Fenerbahçe

Kulüpte Geçirdiği Süre: 7 Ay
Toplam Sakatlık Süresi: 62 gün + 4 hafta

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta süre bulan Nelson Semedo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
