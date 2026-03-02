Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
4 HAFTA YOK
32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den Semedo için yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
SEMEDO'NUN SAKATLIK GEÇMİŞİ
-Benfica
Kulüpte Geçirdiği Süre: 2 sezon
Toplam Sakatlık Süresi: 101 gün
-Barcelona
Kulüpte Geçirdiği Süre: 3 sezon
Toplam Sakatlık Süresi: 83 gün
-Wolves
Kulüpte Geçirdiği Süre: 5 Sezon
Toplam Sakatlık Süresi: 11 gün
-Fenerbahçe
Kulüpte Geçirdiği Süre: 7 Ay
Toplam Sakatlık Süresi: 62 gün + 4 hafta
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta süre bulan Nelson Semedo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
