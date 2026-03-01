Galatasaray'da Singo kararsızlığı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo konusunda kararsızlık yaşıyor. Başarılı teknik adam, Fildişili oyuncuyu hangi pozisyonda oynatacağına dair henüz karar veremedi.
SAĞ BEK, STOPER, ORTA SAHA
Okan Buruk, sezonun ilk döneminde sağ bekte forma verdiği Singo'yu son dönemde stoperde kullandı.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Juventus ile oynanan rövanş maçında 25 yaşındaki futbolcuyu sonradan oyuna dahil etti ve orta sahada kullandı.
Okan Buruk, bu maçın ardından Singo'yu orta sahada kullanabileceğini söyledi. Buruk, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun orta sahadaki performansını beğendiğini ve kendisini gelecek maçlarda bu mevkide kullanabileceğini dile getirdi.
HANGİ MEVKİDE KULLANACAK?
Singo, ligde Alanyaspor ile oynanan maçta da stoper olarak görev yaptı ancak performansıyla tartışmalara neden oldu.
Sağ bekte Roland Sallai ve Sacha Boey'dan memnun olan Okan Buruk, Singo'yu artık bu mevkide kullanmayı düşünmüyor. Başarılı teknik adam, 25 yaşındaki futbolcusunun mevkisi konusunda kararsızlık yaşıyor.
