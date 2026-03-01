Pep'ten Leeds taraftarlarının oruç saygısızlığına yanıt

Leeds United ile Manchester City arasındaki maç, Müslüman oyuncuların Ramazan ayında oruç tutmaları nedeniyle iftar saatinde durduruldu. Leeds United taraftarları bu karar tepki gösterdi.
Karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, Leed United taraftarlarının bu saygısızca tavırlarına cevap verdi.
Pep Guardiola, oruç tutan futbolculara saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" dedi.
