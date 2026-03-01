28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-1
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
2-0
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-1
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
2-3

Atilla Gerin: "Oyuncularımız atmosfere alışmaya çalışıyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Göztepe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Mart 2026 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atilla Gerin: 'Oyuncularımız atmosfere alışmaya çalışıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, aldıkları bir puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kümede kalma mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Göztepe karşısında gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik eden Gerin, "Oyuncularımız bu atmosferlere alışmaya çalışıyor. Bu atmosferlerde oynayan sadece 3-5 oyuncumuz var. Diğerleri de buna alışmaya çalışıyor. Oyunun başındaki penaltı, tabii ki bizi Jankat oyunda tuttu. Jankat'ı da tebrik ediyorum. Yükselen bir grafiği var. Buralardan puan çıkartmak, bu mücadeleyi veremezsen çok zor. Onun için oyuncularım çok ciddi bir mücadele ortaya koydu. Bu 1 puanın inşallah önümüzdeki maçlarda lige tutunma adına vereceğimiz savaşta bizim için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Bizim için 1 puan çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Göztepe'yi çok iyi ezberlediklerini vurgulayan Gerin, 2 maçtır gol yemediklerini ancak ilk defa da gol atamadıklarını vurguladı.

Gerin, maçın hakkının beraberlik olduğunu sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.