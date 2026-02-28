28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-030'
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
1-0DA
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-035'
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
1-134'

Keçireöngücü ile Amed'in gol düellosu!

1. Lig'de Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler'in mücadelesi beraberlikle bitti.

calendar 28 Şubat 2026 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Keçireöngücü ile Amed'in gol düellosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. İki takım maçta birer kez öne geçti, mücadele berabere bitti.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 8. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Amed Sportif Faaliyetler, 17. dakikada Mbaye Diagne ile durumu 1-1 yaptı. 28. dakikada Daniel Mosquera'nın golüyle konuk ekip deplasmanda 2-1'lik üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında ilk golü atan Diouf bu kez asist yaptı ve Odise Roshi'nin golüyle durum 2-2 oldu. Kalan bölümde başka gol çıkmadı.

Bu beraberlik sonrası Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 40 puana ulaştı. Amed Sportif Faaliyetler puanını 55 yaptı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'a konuk olacak. Amed Sportif Faaliyetler, Serik Spor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
