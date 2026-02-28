Galatasaray, derbi öncesi 3 attı, 3 aldı!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.



RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.



Mücadelenin 45+2. dakikasında Sacha Boey, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 49. dakikada Alanyaspor'dan Steve Mounie, skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 58. dakikasında Galatasaray, Lucas Torreira'nın attığı golle yeniden öne geçti.



Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Victor Osimhen, Galatasaray adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



FENERBAHÇE İLE FARK 5



Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray, ligdeki puanını 58'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.



26 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı.



3 MART'TA YİNE KARŞILAŞACAKLAR



Galatasaray, bir sonraki maçında 3 Mart Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Alanyaspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de ise 10 Mart Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise Süper Lig'de 9 Mart Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.







İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN



Mücadelenin 5. dakikasında Galatasaray etkili geldi. Barış Alper Yılmaz'ın yarattığı pozisyonda Osimhen penaltı noktası civarında sırtı kaleye dönükken topla buluştu, topukla sürpriz bir şut çıkardı, top kaleci Paulo Victor'da kaldı.



ALANYASPOR TEHLİKESİ



Karşılaşmanın 8. dakikasında Alanyaspor'da Koreli forvet Hwang Ui-Jo, ceza sahası sol çaprazda ara pasla gol pozisyonuna girdi, sol ayakla yakın direğe vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



ALANYASPOR'DAN BİR ŞUT DAHA



Maçın 10. dakikasında Alanyaspor bu kez de geçiş hücumunda pozisyon buldu. Sol kanatta topla buluşan Meschack Elia dripilingle ceza sahasına girdi, yerden vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.



GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ



Müsabakanın 13. dakikasında Barış Alper & Victor Osimhen işbirliği gol pozisyonu doğurdu, Alanyaspor kalecisi Victor tehlikeyi sezdi ve kalesinden çıkıp son anda Osimhen'den önce topu kontrol etti.



GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



Karşılaşmanın 20. dakikasında Galatasaray kalabalık Alanyaspor savunması arasında çok şık paslaşmalar sonrası Sacha Boey'le golü buldu. Sacha Boey'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



UĞURCAN ÇAKIR'A FAUL



Maçta 27. dakikada Alanyaspor sol kanattan duran top kazandı, arka direğe gelen ortayı Uğurcan Çakır kalesinden çıkıp kontrol etti, ardından topu elinden kaçırınca konuk ekip gol pozisyonuna girdi ama hakem faul kararı verdi.



SARA, KALEYİ YOKLADI



Karşılaşmanın 35. dakikasında Galatasaray orta sahada Torreira'nın kazandığı topla hızlı hücuma çıktı, Lang'ın ceza sahası dışından şutu savunmaya takıldı, daha uzak mesafede topu ününde bulan Gabriel Sara iyi bir fırsat yakaladı, kaleyi düşündü, sağ ayakla plasesi az farkla yandan dışarı gitti.



BARIŞ ALPER VE DİREK



Müsabakanın 31. dakikasında Barış Alper Yılmaz sol kanatta rakibinden sıyrılıp topla ceza sahasına girdi, sıfıra indi, içeri çevirdiği top savunmayı çarpıp direğe çarptı ve kornere gitti.



UĞURCAN, SEZONUN GOLÜNÜ ENGELLEDİ



Maçta 39. dakikada kendi yarı alanında topu kapan Alanyasporlu Ui-Jo, sağ kanattan orta çizgiyi geçer geçmez Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce çok uzaklardan kaleyi denedi. Süzüle süzüle ağlara doğru giden topa Uğurcan çizgi önünde parmaklarının ucuyla son anda dokundu ve üst direğe çarpan top, oyun alanına geri döndü.





Hwang Ui-jo'nun orta sahadan muhteşem şutunu Uğurcan Çakır son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.pic.twitter.com/dQFGNyZEqH



— Sporx (@sporx) February 28, 2026

Dakikalar 45+2'de Sacha Boey Galatasaray'ı öne geçirdi. Sarı-Kırmızılılar'da son dakikadaki baskı golü getirdi. Torreira tek pasla ceza sahasındaki Boey'i gördü, Fransız futbolcu döndü, sol ayak içiyle uzak direğe yerden nefis vurdu, top ağlara gitti.İkinci yarının başlarında, 49. dakikada Steve Mounie attı, Alanyaspor skora yeniden dengeyi getirdi. Hadergjonaj ceza sahası sağ çizgisinin iki adım gerisinden ortasını yaptı, kale önünde Mounie kafayı yerden sektirerek vurdu, top yan ağlardan gol oldu.Mücadelenin 53. dakikasında Galatasaray sağ kanattan Osimhen'le etkili geldi, Alanyaspor savunmasında Fidan Aliti sert bir faulle durdurdu ve sarı kartı gördü.Galatasaray'da duran topu Sara kullandı, Alanya savunmasında kafalardan seken top uzak direğe çarpıp oyun alanında kaldı. Barış Alper yakın mesafeden dışarı vurdu, mutlak gol kaçtı.Maçın 59. dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti...Alanya ceza sahasında Osimhen dokundu, Torreira kale ağzında çabukluğunu kullanıp şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı yıldız asistine bir de gol ekledi.Karşılaşmanın 73. dakikasında Ianis Hagi'nin ara pasıyla ceza sahasının sağ tarafında savunma arkasına sarkan Hadergjonaj topla buluştu, yerden kale ağzına servisi yaptı ama gol vuruşundan önce kaleci Uğurcan yattı ve topun sahibi oldu.Maçın 78. dakikasında Galatasaray 3. gole yaklaştı. Sacha Boey bıraktı, Sara ceza sahası ön çizgisinde vurdu top dışarı gitti.Müsabakanın 81. dakikasında Galatasaray bu kez de Victor Osimhen'le 3. gole yaklaştı, karşı karşıya pozisyonda Alanyaspor kalecisi Victor gole izin vermedi.Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Victor Osimhen attı, Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da Aliti geriye oynadı, Alanyaspor kalecisi Paulo Victor'dan büyük bir pas hatası geldi, araya giren Osimhen sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Juventus müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.Ligde çıktığı 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 55 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wifried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus ile uzatmaya giderek 120 dakika oynanan mücadelenin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.Buruk, Juventus'a karşı ilk 11'de görev verdiği Abdülkerim, Jakobs ve Lemina'yı yedeğe çekerken, ağrısı bulunan Roland Sallai'yi kadroya almadı.Galatasaraylı taraftarlar, kuzey tribününde Njeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart açtı.Taraftarların hazırladığı pankartta İngilizce olarak, "Biz aileyiz ve aile her şeydir." ifadesi yer aldı. Isınmaya çıkan Osimhen, pankartın olduğu tribüne giderek fotoğraf çekildi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.



14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.



22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.



31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.



35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.



45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.



İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.



58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.



62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.



81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.



83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.



Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.





RAMS ParkAli Şansalan, Bersan Duran, Murat AltanUğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 79 İlkay Gündoğan), Sara (Dk. 87 Asprilla), Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Lemina), Sane, Lang (Dk. 79 Jakobs), Osimhen (Dk. 87 Icardi)Victor, Hadergjonaj, Lima (Dk. 82 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 82 Enes Keskin), Janvier, Ruan, Hwang (Dk. 73 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 62 Hagi), Mounie (Dk. 82 Güven Yalçın)Dk. 45+2 Boey, Dk. 58 Torreira, Dk. 83 Osimhen (Galatasaray), Dk. 49 Mounie (Corendon Alanyaspor)Dk. 26 Lima, Dk. 55 Aliti, Dk. 72 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Lang, Dk. 90+3 Singo (Galatasaray)





