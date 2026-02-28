28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-030'
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
1-0DA
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-035'
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
1-134'

Göztepe gol atamıyor, kazanamıyor!

Göztepe, Eyüpspor engelini aşamadı ve gol ile galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

calendar 28 Şubat 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 22:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: DHA
Göztepe gol atamıyor, kazanamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, Janderson'un penaltısında köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

GÖZTEPE, 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe, bu 4 maçta da gol bulamadı. Ayrıca, bu 4 maçın 3'ü 0-0'lık skorla sona erdi.

Kümede kalmak için savaşan Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 7 puanla 22 puana yükseldi.

GÖZTEPE'NİN İSTANBUL'DA ZORLU SINAVI

Göztepe, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası çizgisi üzerinde yükselen Juan, topu Janderson'a indirdi. Janderson'un vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. Janderson'un kullandığı penaltıda kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
24. dakikada Göztepe atağında ceza sahasına gönderilen top, defans oyuncularından sekip Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın pasında sol çaprazdaki Cherni'nin ortaya çevirdiği topu defans oyuncuları kornere attı.
30. dakikada Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası sol çizgisi önündeki Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin yerden vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.
72. dakikada Göztepe atağında ceza sahası önünde topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine giren Jeferson'a bıraktı. Jeferson'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Jankat Yılmaz topu çıkardı.
90+4. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine göndermek istediği top, defanstan sekip Rotariu'nun önünde kaldı. Rotariu'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 84 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni (Dk. 76 Mohammed), Miroshi, Antunes (Dk. 68 Jeferson), Krastev (Dk. 46 Dennis), Juan, Janderson (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu)
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Legowski (Dk. 68 Emre Akbaba), Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. Raux Yao), Pintor (Dk. 68 Metehan Altunbaş), Umut Bozok (Dk. 89 Radu), Torres (Dk. 74 Rotariu)
Sarı kartlar: Dk. 36 Cherni, Dk. 45 Krastev, Dk. 88 Jeferson (Göztepe), Dk. 89 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor)

 

