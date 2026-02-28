Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!

Sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco gelen bir kötü haberle daha sarsıldı. İtalyan teknik adam aynı zamanda dizilişte değişiklik kararı da aldı.
ÜÇLÜ KARARI
Teknik Direktör Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçında olduğu gibi Antalyaspor mücadelesinde de 3'lü savunmayı tercih edeceği öğrenildi.
Cezası nedeniyle önceki günkü maçta forma giyemeyen Fred ile UEFA listesinde yer almayan Musaba ile Mert Günok da Antalya maçının kadrosunda yer alacak ve teknik heyetin hamle şansı artacak.
SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU
Ligdeki mücadelede yine kalede Tarık Çetin görev yapacak, savunma da Yiğit Efe-Guendouzi-Mert Müldür üçlüsünden oluşacak. Kanat bek olarak Semedo ile Musaba, merkezde ise İsmail Yüksek-Kante ikilisinin forma giyeceği öğrenildi. 10 numarada Fred oynayacak. Asensio ile Kerem Aktürkoğlu ise sarı lacivertli takımın hücum silahları olacak.
NENE ŞOKU
ANTALYA'DA YOK
Fenerbahçe'de sakatlar arasına son eklenen isim Nene oldu. Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Malili futbolcunun ağrıları nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri devam ediyor. Sağlık heyeti seferberlik ilan ederken, bu oyuncuların tedavilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
