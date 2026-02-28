28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan Dorgeles Nene'nin, ligdeki Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

28 Şubat 2026 11:04
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
Sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco gelen bir kötü haberle daha sarsıldı. İtalyan teknik adam aynı zamanda dizilişte değişiklik kararı da aldı.

ÜÇLÜ KARARI

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçında olduğu gibi Antalyaspor mücadelesinde de 3'lü savunmayı tercih edeceği öğrenildi.

Cezası nedeniyle önceki günkü maçta forma giyemeyen Fred ile UEFA listesinde yer almayan Musaba ile Mert Günok da Antalya maçının kadrosunda yer alacak ve teknik heyetin hamle şansı artacak.

SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU

Ligdeki mücadelede yine kalede Tarık Çetin görev yapacak, savunma da Yiğit Efe-Guendouzi-Mert Müldür üçlüsünden oluşacak. Kanat bek olarak Semedo ile Musaba, merkezde ise İsmail Yüksek-Kante ikilisinin forma giyeceği öğrenildi. 10 numarada Fred oynayacak. Asensio ile Kerem Aktürkoğlu ise sarı lacivertli takımın hücum silahları olacak.

NENE ŞOKU
ANTALYA'DA YOK

Fenerbahçe'de sakatlar arasına son eklenen isim Nene oldu. Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Malili futbolcunun ağrıları nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri devam ediyor. Sağlık heyeti seferberlik ilan ederken, bu oyuncuların tedavilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

  
