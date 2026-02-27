27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
0-014'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!

Liverpool'da sakatlığı süren Florian Wirtz, cumartesi günü oynanacak West Ham United maçını kaçıracak. Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Wirtz'in durumuyla ilgili konuştu.

calendar 27 Şubat 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü West Ham United ile karşılaşacak Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, bu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Slot, sakatlığı sona eren Jeremie Frimpong'un West Ham United maçında forma giyebileceğini söyledi. Hollandalı teknik adam, "Jeremie bu hafta birkaç bizimle antrenman yaptı, yani oynayabilir. dedi.

FLORIAN WIRTZ'İN DURUMU

Arne Slot, geçen hafta da Nottingham Forest maçını kaçıran Florian Wirtz için, "Florian'ın oynayabileceğini sanmıyorum. Bu da elbette hayal kırıklığı yaratıyor. Bir oyuncu oynayamayacaksa bu her zaman hayal kırıklığı yaratır ve geçen haftadan sonra da bunu beklemiyordum ama işler bazen böyle gelişebilir, maalesef bu sefer olumlu yönde değil." dedi.

NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Slot, Alman futbolcunun ne zaman geri dönebileceğine dair gelen sorunun ardından, "Florian Wirtz'in ne zaman geri döneceğini bilmiyorum. Genellikle bunu söylediğimde, aslında durumu biliyorum ama bunu paylaşmak istemiyorum. Bu kez gerçekten bilmiyorum." yanıtını verdi.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile karşılaşacak Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
