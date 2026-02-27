27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
0-015'
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

calendar 27 Şubat 2026 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final bu yıl İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ferencvaros - Braga / Panathinaikos - Real Betis
Genk - Freiburg / Celta Vigo - Lyon
Stuttgart - Porto / Nottingham Forest - Midtjylland
Bologna - Roma / Aston Villa - Lille



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
