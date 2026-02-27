İşte UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final bu yıl İstanbul'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ferencvaros - Braga / Panathinaikos - Real Betis
Genk - Freiburg / Celta Vigo - Lyon
Stuttgart - Porto / Nottingham Forest - Midtjylland
Bologna - Roma / Aston Villa - Lille
