27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Menemen FK'da Arda Çolak golleri sıraladı

Sezonun ikinci yarısında Menemen FK'ye katılan Arda Çolak, giydiği üç maçta da gol atmayı başardı.

calendar 27 Şubat 2026 12:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da Arda Çolak golleri sıraladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak play-off yarışından uzaklaşan Menemen FK'nın ara dönemde kiraladığı golcü Arda Çolak üst üste fileleri havalandırmayı başardı.

Sezonun ilk yarısında Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 21 yaşındaki forvet, sarı-lacivertlilerde kariyerine hızlı başlangıç yaptı.

Arda Çolak, Menemen FK forması giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Genç golcü, Muşspor (D), 68 Aksaray Belediyespor (D) ve Bursaspor müsabakalarında gol sevinci yaşasa da Menemen FK bu maçlardan puansız ayrıldı. Menemen FK pazar günü deplasmanda Arda'nın ilk yarıda görev yaptığı şampiyonluk adaylarından Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
