27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!

Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'da yoluna devam etmesinin ardından iki ekibin ligin 27. haftasındaki maçları ertelendi.

calendar 27 Şubat 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapacakları maçlar otomatik olarak ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus takımını geçerek son 16 turuna yükseldi. UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor da son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı eleyerek yoluna devam etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a elendi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçını Liverpool veya Tottenham ile 10 veya 11 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 17 veya 18 Mart'ta deplasmanda yapacak. Samsun temsilcisi ise Konferans Ligi'ndeki son 16 tur müsabakalarını Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart'ta oynayacak.

Bu nedenle Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta yapılacak Göztepe-Galatasaray ile Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadeleleri ileri tarihe atıldı.

- TFF, A Milli Takım için fikstürü öne çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki play-off müsabakaları için Süper Lig'deki 27. hafta maçlarını üçer gün öne çekmişti.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya engelini aşması durumunda finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek.

TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27. hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu kararın açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.