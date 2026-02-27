27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Beşiktaş'ta Kocaelispor öncesi 3 eksik

Beşiktaş, ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'ta bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor.

calendar 27 Şubat 2026 10:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı.

Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

- Eksikler

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

- Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta iki oyuncu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

Öte yandan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
