Beşiktaş'ta Kocaelispor öncesi 3 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı.
Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu.
Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.
Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.
- Eksikler
Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.
- Ceza sınırındakiler
Beşiktaş'ta iki oyuncu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.
Öte yandan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.
