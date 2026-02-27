Beşiktaş'ta hedef Kevin Danso

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek yılın planlaması doğrultusunda çalışmalara şimdiden başladı.
AGBADOU'NUN YERİNE KEVIN DANSO
Siyah beyazlılar, rotasını yine İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Agbadou'nun yanına Tottenham'ın tecrübeli ismi Kevin Danso'yu almak için şimdiden harekete geçti.
Siyah beyazlılar, Avusturyalı stoper için sezon öncesinde de girişimde bulunmuş ancak transferi Tottenham bitirmişti. Londra ekibinin Beşiktaş'tan sezon sonunda 20 milyon euro isteyebileceği öğrenildi. Özellikle stoper hattı için Danso ve Agbadou ikilisinin uyumlu olacağı da düşünülüyor.
