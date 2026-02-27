26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Beşiktaş'ta hedef Kevin Danso

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek yılın planlaması doğrultusunda sol stoper Kevin Danso'yu takıma katmak için şimdiden harekete geçti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek yılın planlaması doğrultusunda çalışmalara şimdiden başladı.

AGBADOU'NUN YERİNE KEVIN DANSO

Siyah beyazlılar, rotasını yine İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Agbadou'nun yanına Tottenham'ın tecrübeli ismi Kevin Danso'yu almak için şimdiden harekete geçti.

Siyah beyazlılar, Avusturyalı stoper için sezon öncesinde de girişimde bulunmuş ancak transferi Tottenham bitirmişti. Londra ekibinin Beşiktaş'tan sezon sonunda 20 milyon euro isteyebileceği öğrenildi. Özellikle stoper hattı için Danso ve Agbadou ikilisinin uyumlu olacağı da düşünülüyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
