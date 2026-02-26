26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Kocaelispor'dan Beşiktaş için iddialı açıklama

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş ile oynayacakları maç için konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 19:04 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 19:06
Haber: Sporx.com
Kocaelispor'dan Beşiktaş için iddialı açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Recep Durul açıklamalarda bulundu. Recep Durul, Beşiktaş ile oynayacakları maça dair A Spor'a dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumartesi günü Beşiktaş maçından üç puan hedeflediklerini belirten Recep Durul, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var" dedi.

Ligde hakem hataları nedeniyle puan kaybettiklerini belirten Recep Durul, "Süper Lig'de 8. sıradayız ama sahadaki eşitsizliklerden dolayı puanlar kaybettik. Biz şu anda ligde ilk 5'te olacaktık, tablo öyle gözüküyordu ama sağlık olsun. Türk futbolu adına katkılarımızı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Selçuk İnan'la ilgili konuşan Recep Durul, "Selçuk Hoca'mıza güvendik ve arkasında durduk. İstikrarı yakalayana kadar basamakları beraber çıktık. Selçuk Hoca şu anda başarılı bir şekilde maçlarını oynamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.