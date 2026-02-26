Kocaelispor'dan Beşiktaş için iddialı açıklama

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Recep Durul açıklamalarda bulundu. Recep Durul, Beşiktaş ile oynayacakları maça dair A Spor'a dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumartesi günü Beşiktaş maçından üç puan hedeflediklerini belirten Recep Durul, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var" dedi.
Ligde hakem hataları nedeniyle puan kaybettiklerini belirten Recep Durul, "Süper Lig'de 8. sıradayız ama sahadaki eşitsizliklerden dolayı puanlar kaybettik. Biz şu anda ligde ilk 5'te olacaktık, tablo öyle gözüküyordu ama sağlık olsun. Türk futbolu adına katkılarımızı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Selçuk İnan'la ilgili konuşan Recep Durul, "Selçuk Hoca'mıza güvendik ve arkasında durduk. İstikrarı yakalayana kadar basamakları beraber çıktık. Selçuk Hoca şu anda başarılı bir şekilde maçlarını oynamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Cumartesi günü Beşiktaş maçından üç puan hedeflediklerini belirten Recep Durul, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var" dedi.
Ligde hakem hataları nedeniyle puan kaybettiklerini belirten Recep Durul, "Süper Lig'de 8. sıradayız ama sahadaki eşitsizliklerden dolayı puanlar kaybettik. Biz şu anda ligde ilk 5'te olacaktık, tablo öyle gözüküyordu ama sağlık olsun. Türk futbolu adına katkılarımızı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Selçuk İnan'la ilgili konuşan Recep Durul, "Selçuk Hoca'mıza güvendik ve arkasında durduk. İstikrarı yakalayana kadar basamakları beraber çıktık. Selçuk Hoca şu anda başarılı bir şekilde maçlarını oynamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.