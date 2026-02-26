Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı MotoGP'de sezonun ilk heyecanı Tayland'da

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yeni sezon, 27 Şubat Cuma günü Tayland Grand Prix'sinde antrenmanlarla başlayacak. MotoGP heyecanı S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.



Dünya Superbike'ta 2021, 2024 ve 2025'te 3 kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da MotoGP kariyerine yarın Tayland Grand Prix'si antrenmanlarında "merhaba" diyecek.



MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun birinci ayağı Tayland Grand Prix'si, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştirilecek.



Tayland'da 27 Şubat Cuma günü serbest antrenman seansları, 28 Şubat Cumartesi günü ise önce (TSİ) 06.50'de sıralama turları, ardından (TSİ) 11.00'de 13 turluk sprint yarışı gerçekleştirilecek.



Organizasyonda heyecan, 1 Mart Pazar günü (TSİ) 11.00'de başlayacak 26 turluk ana yarışla zirveye çıkacak.



- MotoGP'nin en başarılısı İtalyan pilot Giacomo Agostini



1949 yılında kurulan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen MotoGP Grand Prix yarışları, sadece yarışlar için özel olarak üretilen, diğer insanların satın alamayacağı, trafiğe çıkması yasak olan motosikletlerle yapılıyor.



Motosiklet Grand Prix yarışları 2002 yılına kadar 500cc, 350cc, 250cc ve 125cc motorlarla yapılırken, 2002 yılında en üst kategori MotoGP adını aldı. MotoGP yarışlarında ise maksimum motor hacmi 1000 cc kullanılıyor.



Yarışlar tarihinde ilk 500cc sınıfı dünya şampiyonasını 1949 yılında İngiliz motosikletçi Leslie Graham kazandı.



Premier sınıfta (500cc) ilk dünya şampiyonluğuna 1966'da ulaşan İtalyan pilot Giacomo Agostini ise grand prix tarihinde 500cc ve 350cc sınıfında 15 şampiyonluk ve 122 yarış galibiyeti ile en başarılı sürücü ünvanıyla tarihe geçti.



1996'da kariyerine başlayan MotoGP efsanesi İtalyan pilot Valentino Rossi ise 125cc, 250cc ve 500cc'de 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğuyla döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.



Premier sınıfta (MotoGP ve 500cc) Giacomo Agostini 8 şampiyonlukla rekoru elinde tutarken, Agostini'yi 7'şer şampiyonlukla Valentino Rossi ve İspanyol motosikletçi Marc Marquez takip ediyor.



Pistlere 2021 sezon sonu veda eden Valentino Rossi, premier sınıfta (500cc) 89 yarış birinciliği ile en çok yarış kazanma rekorunu elinde bulunduruyor.



- MotoGP'de 1000cc ile en çok şampiyonluk alan Marc Marquez



Motosiklet Grand Prix yarışlarında 2012 yılında yeni kurallara geçildi ve 1000cc motorlarla yarışma dönemi başladı.



Organizasyonda 2010 yılında 125cc sınıfında, 2012 yılında ise Moto2 sınıfında şampiyon olan Marc Marquez, 2013 ve 2014'te üst üste 2 kez, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında ise üst üste 4 kez, 1000cc Honda ile MotoGP Dünya Şampiyonası'nı kazanmayı başardı.



MotoGP 1000cc sınıfında Suzuki ile 2020'de İspanyol Joan Mir, 2021'de Yamaha ile Fransız Fabio Quartararo, 2022 ve 2023'te Ducati ile İtalyan Francesco Bagnaia, 2024'te Ducati ile İspanyol Jorge Martin ve son olarak 2025'te Ducati'nin İspanyol pilotu Marc Marquez şampiyon oldu.



MotoGP'de 1000cc sınıfı başladıktan sonra 7 dünya şampiyonluğu ile Marc Marquez, tarihi bir başarı yakaladı.



- MotoGP 2026 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları



MotoGP'nin resmi sıralamasına göre 2026 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle:



5 numara: Johann Zarco - Castrol Honda LCR (Fransa)



7 numara: Toprak Razgatlıoğlu - Prima Pramac Yamaha MotoGP (Türkiye)



10 numara: Luca Marini - Honda HRC Castrol (İtalya)



11 numara: Diogo Moreira - PRO Honda LCR (Brezilya)



12 numara: Maverick Vinales - Red Bull KTM Tech3 (İspanya)



20 numara: Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (Fransa)



21 numara: Franco Morbidelli - Pertamina Enduro VR46 (İtalya)



23 numara: Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 (İtalya)



25 numara: Raul Fernandez - Aprilia Trackhouse MotoGP (İspanya)



33 numara: Brad Binder - Red Bull KTM Fabrika (Güney Afrika)



36 numara: Joan Mir - Honda HRC Castrol (İspanya)



37 numara: Pedro Acosta - Red Bull KTM Fabrika (İspanya)



42 numara: Alex Rins - Monster Energy Yamaha MotoGP (İspanya)



43 numara: Jack Miller - Prima Pramac Yamaha MotoGP (Avustralya)



49 numara: Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 (İtalya)



54 numara: Fermin Aldeguer - BK8 Gresini MotoGP (İspanya)



63 numara: Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo (İtalya)



72 numara: Marco Bezzecchi - Aprilia Racing (İtalya)



73 numara: Alex Marquez - BK8 Gresini MotoGP (İspanya)



79 numara: Ai Ogura - Aprilia Trackhouse MotoGP (Japonya)



89 numara: Jorge Martin - Aprilia Racing (İspanya)



93 numara: Marc Marquez - Ducati Lenovo (İspanya)



- MotoGP 2026 sezon takvimi



MotoGP Dünya Şampiyonası 2026 sezonu ilk etabı Tayland Grand Prix'si, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Sezonun diğer etapları sırasıyla, Brezilya 20-22 Mart'ta, ABD 27-29 Mart'ta, Katar 10-12 Nisan'da, İspanya (Jerez) 24-26 Nisan'da, Fransa 8-10 Mayıs'ta, Katalonya (İspanya) 15-17 Mayıs'ta, İtalya 29-31 Mayıs'ta, Macaristan 5-7 Haziran'da, Çekya 19-21 Haziran'da, Hollanda 26-28 Haziran'da, Almanya 10-12 Temmuz'da, İngiltere 7-9 Ağustos'ta, Aragon (İspanya) 28-30 Ağustos'ta, San Marino 11-13 Eylül'de, Avusturya 18-20 Eylül'de, Japonya 2-4 Ekim'de, Endonezya 9-11 Ekim'de, Avustralya 23-25 Ekim'de, Malezya 30 Ekim-1 Kasım'da, Portekiz 13-15 Kasım'da ve son Valensiya (İspanya) etabı da 20-22 Kasım'da yapılacak.



