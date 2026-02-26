Engelli basketbolculara 25 yıldır gönüllü olarak emek veriyor

Şanlıurfa'da küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu engelli olan Hüseyin Doğan, yaklaşık 25 yıldır engelli basketbol takımı oyuncularına gönüllü olarak emek veriyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personeli 53 yaşındaki Doğan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nde yönetici ve refakatçi olarak sporculara destek oluyor.



- "Arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz"



Hüseyin Doğan, AA muhabirine, 10 yaşında sağ elini kıyma makinesine kaptırınca 4 parmağının koptuğunu ve engelli kaldığını söyledi.



Yaklaşık 25 yıldır engelli camiasının içinde olduğunu ve elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:



"Antrenman öncesi tekerlekli sandalyeleri kontrol ederim, bir sıkıntısı varsa yaparım. Arkadaşlarımız antrenman esnasında düştüğü zaman onları kaldırıyorum. Onlara su, çay veriyorum, yemek yapıyorum. Deplasmana gittiğimizde sandalyelerini araca yüklüyorum. Arabanın içinde çay, kahve servisi yapıyorum. İnerken, binerken arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum, iyi oluyor. Arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz.



Engelli olduğum için engellilere yardımcı olduğumdan dolayı çok mutlu oluyorum. İçerde olsun, deplasmanda olsun arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum, hep birlikte güzel anılarımız oluyor. İş yerimiz de birbirine çok yakın olduğu için hep beraberiz zaten. Ailemi görmediğim kadar sporcu arkadaşları görüyorum ve görmekten de mutlu oluyorum."



- "Hüseyin abinin bu kulüpte yeri çok farklıdır"



Takımın kaptanı Mehmet Çetingöz ise Hüseyin Doğan'ın takımın emektarlarından olduğunu anlattı.



Yaklaşık 22 yıl önce takıma katıldığında kendisini sandalyeye ilk oturtan kişinin Hüseyin Doğan olduğunu ve takıma adapte olmasında katkısının bulunduğunu dile getiren Çetingöz, şunları söyledi:



"Hüseyin abinin bu kulüpte yeri çok farklıdır. Birçok sporcunun kulübe gelme sebeplerinden bir tanesidir. Hüseyin abinin mesaisi yoktur. Hem saha içerisinde hem saha dışında kendine göre de bir vazife edinmiştir. Deplasmanda uyumaz, araç kaptanlarının ve sporcuların çayını, suyunu verir.



Deplasmanda kaybolursa kesinlikle bize çikolata veya muz almaya gitmiştir. Onun hakkını ödeyemeyiz. Sahada düştüğümüz zaman bizi kaldıran maç esnasında moralimiz bozuk olduğunda arkadan alkış işareti yapan bir abimizdir. Allah ondan razı olsun. Biz onunla beraber olmaktan, bu kulüple beraber yol yürümekten çok mutluyuz."



