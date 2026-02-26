26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Engelli basketbolculara 25 yıldır gönüllü olarak emek veriyor

Şanlıurfa'da 10 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptıran ve 4 parmağı kopan Hüseyin Doğan, gönüllü olarak Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü oyuncularının bütün sorunlarıyla ilgileniyor.

calendar 26 Şubat 2026 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Engelli basketbolculara 25 yıldır gönüllü olarak emek veriyor
Şanlıurfa'da küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu engelli olan Hüseyin Doğan, yaklaşık 25 yıldır engelli basketbol takımı oyuncularına gönüllü olarak emek veriyor. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi personeli 53 yaşındaki Doğan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nde yönetici ve refakatçi olarak sporculara destek oluyor.

- "Arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz"

Hüseyin Doğan, AA muhabirine, 10 yaşında sağ elini kıyma makinesine kaptırınca 4 parmağının koptuğunu ve engelli kaldığını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır engelli camiasının içinde olduğunu ve elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Antrenman öncesi tekerlekli sandalyeleri kontrol ederim, bir sıkıntısı varsa yaparım. Arkadaşlarımız antrenman esnasında düştüğü zaman onları kaldırıyorum. Onlara su, çay veriyorum, yemek yapıyorum. Deplasmana gittiğimizde sandalyelerini araca yüklüyorum. Arabanın içinde çay, kahve servisi yapıyorum. İnerken, binerken arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum, iyi oluyor. Arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz.

Engelli olduğum için engellilere yardımcı olduğumdan dolayı çok mutlu oluyorum. İçerde olsun, deplasmanda olsun arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum, hep birlikte güzel anılarımız oluyor. İş yerimiz de birbirine çok yakın olduğu için hep beraberiz zaten. Ailemi görmediğim kadar sporcu arkadaşları görüyorum ve görmekten de mutlu oluyorum."

- "Hüseyin abinin bu kulüpte yeri çok farklıdır"

Takımın kaptanı Mehmet Çetingöz ise Hüseyin Doğan'ın takımın emektarlarından olduğunu anlattı.

Yaklaşık 22 yıl önce takıma katıldığında kendisini sandalyeye ilk oturtan kişinin Hüseyin Doğan olduğunu ve takıma adapte olmasında katkısının bulunduğunu dile getiren Çetingöz, şunları söyledi:

"Hüseyin abinin bu kulüpte yeri çok farklıdır. Birçok sporcunun kulübe gelme sebeplerinden bir tanesidir. Hüseyin abinin mesaisi yoktur. Hem saha içerisinde hem saha dışında kendine göre de bir vazife edinmiştir. Deplasmanda uyumaz, araç kaptanlarının ve sporcuların çayını, suyunu verir.

Deplasmanda kaybolursa kesinlikle bize çikolata veya muz almaya gitmiştir. Onun hakkını ödeyemeyiz. Sahada düştüğümüz zaman bizi kaldıran maç esnasında moralimiz bozuk olduğunda arkadan alkış işareti yapan bir abimizdir. Allah ondan razı olsun. Biz onunla beraber olmaktan, bu kulüple beraber yol yürümekten çok mutluyuz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
