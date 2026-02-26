26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 12. randevu

Trabzonspor, bu haftaki maçla birlikte Fatih Karagümrük ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Şubat 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 12. randevu
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, cuma günü Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

- Trabzonspor, sahasında yenilmedi

Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

- Tek yenilgi 2022-2023 sezonunda

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
