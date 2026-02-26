Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe ve Tedesco sözleri!

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin tur şansını ve takım içindeki son durumu değerlendirdi.



"MUCİZELERE İNANMAK İÇİN ARTIK ÇOK BÜYÜDÜK"



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun "Neden bir mucize olmasın?" sözleri hatırlatılan Bilgiç, tur ihtimaline temkinli yaklaştı:



"Mucizelere inanmak için artık çok büyüdük. Fenerbahçe'nin sakatları olmasa bile oyun gücü ve temposuyla Nottingham ile baş etmesi çok zor. Eğer fark 2 olsaydı daha farklı düşünebilirdik. Atılacak bir gol sonrasında futbolun dinamikleri içinde yeşerecek umuda sarılabilirdik."



Bilgiç, asıl beklentinin temsil noktasında olduğunu vurguladı:



"Fenerbahçe'den beklediğimiz, ülkeyi ve formayı doğru temsil etmeleri. Bunun sonucunu tur atlayarak süslerse tadından yenmez. Tedesco 'mucize' diyerek vazgeçmediğini gösteriyor; hem oyuncularını sıcak tutuyor hem de inatçılığını ortaya koyuyor."



"SORUMLULUK ALMA ZAMANI"



Tedesco'nun "Bazı oyuncularım gücünün farkında değil" sözlerini de yorumlayan Bilgiç, forma şansı bulamayan isimlere dikkat çekti:



"Oynamayan oyunculara bakalım; Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Tarık Çetin ismi ön plana çıkıyor. Eksiklerde bir türlü takımın geri kalanının sorumluluk alması lazım. En az bir aylık periyotta bu futbolcular daha çok dakika bulacaklar. Dolayısıyla eğer küslükleri varsa bunu bir yana bırakıp krizi fırsata çevirmeliler."



"BİR KAOSUN İÇİNE GELDİ"



Kasımpaşa'daki puan kaybı ve Avrupa'dan elenme ihtimalinin Antalya deplasmanına etkisi sorulan Bilgiç, Tedesco'nun iletişim becerisine vurgu yaptı:



"Tencereyi sıcak tutmak denir. Tedesco genç ama durum analizini iyi yapıp, iletişimini doğru cümlelerle kuruyor. Camiadaki karamsarlığın farkında ve taraftarların daha pozitif bakmasını istiyor. Gerçekten de bir kaosun içine geldi."



Bilgiç'e göre taraftarın karamsarlığının temelinde büyük maç performansları var:



"Bugün yaşanan karamsarlığın en önemli nedeni Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında oynanan futbol kalitesi. Süper Kupa ile birlikte beklenti birden bire yükseldi. Ama 3 günde bir oynanan maçlar ve sakatlıklar bu tabloyu getirdi."



"BAKALIM TEDESCO'NUN SÜRPRİZ YUMURTASINDAN NELER ÇIKACAK"



Fenerbahçe'nin çözüm üretmek zorunda olduğunu vurgulayan deneyimli yazar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Fenerbahçe bu sorunların çözümünü çabuk üretmeli. Hocayı takdir ettiğim yer, 'Biz çözüm için buradayız, ağlayacak halimiz yok' demesi. Bakalım Tedesco'nun sürpriz yumurtasından neler çıkacak."







