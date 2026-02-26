26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

DeRozan, NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusu arasına girdi

Sacramento Kings'in yıldız oyuncusu DeMar DeRozan, NBA tarihinin en skorer 20 oyuncusu arasına girerek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

calendar 26 Şubat 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tecrübeli yıldız, John Havlicek ve Paul Pierce'ı geride bırakarak bu listeye adını yazdırdı.

DeRozan, Houston Rockets karşısında çarşamba günü oynanan mücadelede kariyer sayı toplamını artırarak iki efsane ismi geçmeyi başardı ve NBA'in tüm zamanlar sayı krallığı listesinde ilk 20'ye yükseldi.

Kings'in Rockets'a 128-97 mağlup olduğu karşılaşmada 24 dakika süre alan DeRozan, mücadeleyi 15 sayı ve 7 asistle tamamladı.

Altı kez All-Star seçilen deneyimli oyuncu, bu sezon 59 maçta 18.6 sayı, 3.8 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
