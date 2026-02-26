26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Del Piero: "Juventus'a 6-7 oyuncu gerekiyor"

Del Piero, Juventus'un Galatasaray'a karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesini değerlendirdi. İtalyan futbol insanı, "Juventus'ta nerede olduklarını ve ne yapacaklarını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var." dedi.

calendar 26 Şubat 2026 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Del Piero: 'Juventus'a 6-7 oyuncu gerekiyor'
Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

JUVENTUS NE YAPMALI?

Thierry Henry ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Del Piero, Juventus'un Galatasaray'a elendikten sonra ne yapacağı şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Juventus, Galatasaray maçında gördüğümüz rekabetçi ruhu her gün sahaya taşımalı. Her pazar değil, her gün! Ancak bu şekilde takımın sahip olduğu zayıflıkların üstesinden gelebilirler. Pazar günü Roma maçları var ve eğer kaybederlerse Şampiyonlar Ligi hattından 7 puan uzaklaşacaklar. Bu kulüp için Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Sezonu doğru bir şekilde bitirmenin bir yolunu bulmalılar." dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA AZ FARKLA KAÇIRDIK"

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin takıma ne kazandırdığına yönelik ssorsoruya cevap veren Del Piero, "Spaletti, takıma bir şeyler kazandırdı. Organizasyon, sahadaki oyuncular ne yapacaklarını biliyorlar ve daha iyi bir kişişik." diye konuştu.

İtalyan futbol insanı, "Bazen İtalyan takımlarında asla pes etmeme arzusu eksik gibi görünüyor." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Bazı oyuncularla ilgili bazı yanlış seçimler de var, iyi olmayan oyunculardan değil, doğru olmayan oyunculardan bahsediyorum. Nerede olduklarını ve ne yapacaklarını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var. 'Sonuna kadar' sloganımı mı? Bu slogan geçmiş nesillerden geliyor, her şeyin olabileceği anlamına geliyor. Galatasaray maçında çok az farkla kaçırdık. Zhegrova'nın şutuyla başka bir şey söyleyebilirdik." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
