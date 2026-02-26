26 Şubat
Cristiano Ronaldo, rekora bir adım daha yaklaştı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla kariyerinin 965. golünü atarak 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

calendar 26 Şubat 2026 13:27 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cristiano Ronaldo, rekora bir adım daha yaklaştı
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Najma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-0'lık skorla kazanırken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Cristiano Ronaldo oldu.

Karşılaşmada bir gol katkısı sağlayan 41 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin 965. golünü kaydetti. Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşmasına 35 gol kaldı. 

Kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Portekizli süperstarın, bu rakama erişmeden futbolu bırakmak istemediği biliniyor.

DÖRT FARKLI KULÜPTE 100 GOL BARAJI

Al Nassr formasıyla 100 golü geride bırakan Cristiano Ronaldo, dört farklı kulüp ve milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.

Ronaldo, kariyeri boyunca Real Madrid formasıyla 450, Manchester United formasıyla 145, Juventus formasıyla 101 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı ile ise 138 gole ulaştı.

KARİYER GOLLERİNİN DAĞILIMI

Sporting CP: 5 

Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al Nassr: 121

Portekiz Milli Takımı: 143

