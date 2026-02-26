Cristiano Ronaldo, rekora bir adım daha yaklaştı

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Najma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-0'lık skorla kazanırken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Cristiano Ronaldo oldu.
Karşılaşmada bir gol katkısı sağlayan 41 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin 965. golünü kaydetti. Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşmasına 35 gol kaldı.
Kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Portekizli süperstarın, bu rakama erişmeden futbolu bırakmak istemediği biliniyor.
DÖRT FARKLI KULÜPTE 100 GOL BARAJI
Al Nassr formasıyla 100 golü geride bırakan Cristiano Ronaldo, dört farklı kulüp ve milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.
Ronaldo, kariyeri boyunca Real Madrid formasıyla 450, Manchester United formasıyla 145, Juventus formasıyla 101 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı ile ise 138 gole ulaştı.
KARİYER GOLLERİNİN DAĞILIMI
Sporting CP: 5
Manchester United: 145
Real Madrid: 450
Juventus: 101
Al Nassr: 121
Portekiz Milli Takımı: 143
